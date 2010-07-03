Работу велопроката продлили до 17 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московский прокат "Велобайк" продлил работу до 17 ноября включительно, сообщает Агентство "Москва".
Продлить работу проката на две недели решили из-за высокой востребованности велопроката у горожан, а также из-за теплой погоды.
При неблагоприятных погодных условиях станции будут временно закрываться до наступления более теплого времени.
С 24 апреля по 25 октября текущего года жители столицы совершили рекордное количество поездок – 4,82 миллиона. Это на 13% выше показателя всего сезона прошлого года.
Сегодня в системе "Велобайк" открыто 528 станций и более 5,5 тысячи велосипедов, из которых 429 – это электровелосипеды. В среднем каждый велосипед в этом сезоне использовали шесть раз в день. Самыми популярными тарифами стали "Сутки" и "Сезон".
В "Банк ВТБ", который реализует проект, рассказали, что в следующем году планируется открыть 100 новых станций, а также увеличить парк велосипедов на тысячу единиц.
Ранее сообщалось, что сеть городского проката "Велобайк" заработала за пределами МКАД. Взять велосипед в аренду теперь можно у станций метро "Косино", "Новокосино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".
На первом этапе запущено по одной станции проката у каждой станции метро. В общей сложности там доступно около 40 велосипедов. Если прокат будет пользоваться популярностью у местных жителей, там установят дополнительные станции.
В Москве планируют ежегодно открывать по 100 станций велопроката
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