Синоптики рассказали о погоде в ноябре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Температура воздуха в ноябре будет выше нормы только на Дальнем Востоке. На остальной территории страны – около нормы, рассказал РИА Новости руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, самые значительные положительные температурные аномалии прогнозируются на Чукотке и Камчатке, а также в Якутии, Магаданской области и Хабаровском крае.
На европейской территории страны и в Западной Сибири температура ожидается около нормы, но на положительном фоне. В Архангельской области и Республике Коми – тоже около нормы, но на отрицательном фоне.
Режим осадков по всей территории страны близок к обычному. Недостатка в осадках нет нигде, а избыток будет на юге Красноярского края, в Хакасии, Кемеровской области, на юге Якутии и в Амурской области.
Вильфанд уточнил, что долгосрочный прогноз на месяц не позволяет предсказать величину температурных аномалий.
Ранее метеоролог рассказал, что после холодов в столичный регион постепенно начнет возвращаться тепло. Конец рабочей недели будет холодным, а к воскресенью потеплеет до +5 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.
"Мрачноватая погода, совсем небольшие осадки", – отметил Вильфанд. Он уточнил, что в понедельник ожидается уже +9 градусов, а во вторник – до +12.
Из-за установившейся в городе гололедицы Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до желтого. Предупреждение действует до 22:00 пятницы, 1 ноября.
Автомобилистов, еще не сменивших летнюю резину на своих машинах, призвали пользоваться общественным транспортом. Это также может ускорить передвижение по городу.
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве за текущую осень. К 06:00 температура воздуха в городе опустилась до -3,4 градуса. Предыдущий температурный минимум был зафиксирован 30 октября. Тогда температура воздуха опустилась до -0,5 градуса.
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