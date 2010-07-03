Автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах

Москва 24/Антон Великжанин

Водителей попросили не выезжать на автомобиле без зимней резины и соблюдать осторожность, сообщает пресс-служба АМПП в Twitter.

"На дорогах скользко. Соблюдайте дистанцию, интервал и осторожность. Берегите себя – без зимней резины не выезжайте", – говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до желтого из-за гололедицы. Предупреждение действует до 22:00 пятницы, 1 ноября.

Автомобилистов, еще не сменивших летнюю резину на своих машинах, призвали пользоваться общественным транспортом. Это также может ускорить передвижение по городу.

Из-за непогоды около 1,2 тысячи сотрудников Мосводостока перешли на усиленный режим работы. Порядка 200 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей, готовы выехать на столичные улицы.

Кроме того, на особо опасных и значимых объектах улично-дорожной сети Москвы установят 5,5 тысячи контейнеров с аварийным запасом противогололедных материалов. Также контейнеры с фракцией щебня 2–5 миллиметров для локальной дополнительной обработки дорожных покрытий при осложнении погодных условий размещаются на остановках общественного транспорта, тротуарах и пешеходных маршрутах у объектов социальной сферы, подземных пешеходных переходов, а также на транспортно-пересадочных узлах.

Столичные улицы обработали противогололедными материалами. Специалисты уделили повышенное внимание обработке особо опасных участков дорог. Речь идет о мостах, путепроводах, эстакадах, а также о крутых поворотах, остановках общественного транспорта, тротуарах и подходах к соцобъектам и метро.

