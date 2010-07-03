Вильфанд назвал погоду в Москве "мрачной"

фото: Москва 24/Антон Великжанин

После холодов в столичный регион постепенно начнет возвращаться тепло, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что конец рабочей недели будет холодным. В субботу, 2 ноября, температура воздуха составит 2–4 градуса тепла, в воскресенье – от плюс 1 до плюс 5. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

"Мрачноватая погода, совсем небольшие осадки", – отметил метеоролог.

По его словам, днем в предстоящие выходные воздух прогреется до плюс 5 градусов, а в понедельник потеплеет до плюс 9 градусов, передает "Интерфакс".

Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также пообещал москвичам потепление.

"Еще сутки мы померзнем. В ночь на пятницу к нам заглянет промежуточный гребень, поэтому обойдемся без осадков, подморозит до -4 градусов в Москве и до -6 градусов в Подмосковье. Днем пройдет фронт, связанный с атлантическим циклоном", – сказал Тишковец в беседе с RT.

Как отметил синоптик, с выходных температура воздуха начнет слегка повышаться.

Наиболее теплыми будут первые дни следующей недели. В понедельник, 4 ноября, воздух прогреется до +7...+9 градусов, существенных осадков не ожидается. Во вторник в Москве будет еще теплее, по мнению метеорологов, может быть установлен новый тепловой рекорд. Ожидается, что температура воздуха прогреется до +10...+12 градусов.

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве за текущую осень. К 06:00 температура воздуха в городе опустилась до -3,4 градуса. Предыдущий температурный минимум осени нынешнего года был зафиксирован 30 октября. Тогда температура воздуха опустилась до минус 0,5 градуса.

Из-за установившейся в городе гололедицы Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до желтого. Предупреждение действует до 22:00 пятницы, 1 ноября.

Автомобилистов, еще не сменивших летнюю резину на своих машинах, призвали пользоваться общественным транспортом. Это также может ускорить передвижение по городу.

Из-за непогоды около 1,2 тысячи сотрудников Мосводостока перешли на усиленный режим работы. Порядка 200 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей, готовы выехать на столичные улицы.

