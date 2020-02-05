В России могут ввести ограничения на использование шипованной резины

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Российских автомобилистов предложили штрафовать за нарушения правил использования шипованной резины. Также предлагается вернуть требование использовать опознавательный знак "Ш" ("Шипы") на автомобиле, сообщает газета "Коммерсант".

В материале говорится, что проблемы повреждения дорог из-за шипованной резины обсудили на круглом столе в Госдуме.

"По данным РосдорНИИ, ежегодно власти РФ тратят на восстановление покрытия от 60 до 220 миллиардов рублей. По данным Российского университета транспорта, 53 миллиарда рублей уходит на ремонт колейности, возникающей чаще всего из-за шипов", – говорится в сообщении.

На данный момент водители должны ездить на зимней резине с декабря по февраль, а с июня по август шипованную резину использовать запрещено.

Как отмечается, большинство специалистов в сфере дорожного строительства выступили с предложением ввести дополнительные ограничения для тех автомобилистов, которые используют шипованную резину.

В Автодоре предложили ввести штраф, а также предоставить регионам право самостоятельно определять период использования шипованной резины. Также в компании предложили запустить систему автоматической идентификации автомобилей с шипами. Для этого хотят вернуть обязанность устанавливать знак "Шипы".

Ранее автоэксперты назвали причины, влияющие на проблемы с зимней резиной. Так, шипованная резина может испортиться при пробуксовке на старте или при разгоне на льду или асфальте. Эксперты советуют разгоняться плавно и по возможности избегать любого скольжения. К негативным факторам также относится парковка на асфальте – если рулить на месте, то шипы могут выпадать.

Кроме того, железное покрытие можно повредить, если не поддерживать в шинах необходимый уровень давления. Лишиться шипов автомобилисты также могут из-за перегрева покрышек. Именно поэтому абсолютно точно нельзя использовать специализированную резину в теплый сезон.

