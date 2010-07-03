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Авто

17:32

Эксперты назвали причины выпадения шипов на зимней резине

город общество авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автоэксперты назвали причины, влияющие на проблемы с зимней резиной. Как сообщили на портале "Автовзгляд", существует пять ключевых ошибок, из-за которых можно лишиться шипов.

Шипованная резина может испортиться при пробуксовке на старте или при разгоне на льду или асфальте. Эксперты советуют разгоняться плавно и по возможности избегать любого скольжения. К негативным факторам также относится парковка на асфальте – если рулить на месте, то шипы могут выпадать.

Кроме того, железное покрытие можно повредить, если не поддерживать в шинах необходимый уровень давления. Проблемы может достать и нарушенная балансировка колес. В случае ее нарушения и в условиях высокой скорости возникает риск остаться с "лысой" резиной.

Наконец, лишиться шипов автомобилисты могут из-за перегрева покрышек. Именно поэтому абсолютно точно нельзя использовать специализированную резину в теплый сезон.

В конце октября водителей в Москве призвали сменить резину на своих автомобилях. Из-за аномального перепада температур на дорогах столицы была гололедица, проезд во многих местах был затруднен на фоне многочисленных аварий.

"Прямо и сейчас": "Москва резиновая"

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