Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

05 февраля, 19:48

В Госдуме прокомментировали возможное введение ограничений на шипованную резину

общество транспорт авто

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов прокомментировал в беседе с RT информацию о введении ограничений на шипованную резину.

Парламентарий не согласился с мнением экспертов в вопросе того, что шипы серьезно портят дорожное покрытие. Насчет же снижения разрешенной скорости для "шипованных" машин Старовойтов заявил, что необходимо определить круг лиц, которые будут за этим следить.

"Я сомневаюсь, что камеры видеофиксации смогут идентифицировать машину с шипами или машину без шипов. С точки зрения самой идеи, а идея заключается в том, что при торможении с шипами тормозной путь будет дольше. Идея хороша, но не понимаю, как ловить", – отметил депутат.

Ранее сообщалось о том, что в России могут ввести ограничения на использование шипованной резины. Также предлагалось штрафовать российских автомобилистов за нарушения правил использования шипованной резины и вернуть требование использования опознавательного знака "Ш" ("Шипы") на транспортном средстве.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика