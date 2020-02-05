В Госдуме прокомментировали возможное введение ограничений на шипованную резину

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Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов прокомментировал в беседе с RT информацию о введении ограничений на шипованную резину.

Парламентарий не согласился с мнением экспертов в вопросе того, что шипы серьезно портят дорожное покрытие. Насчет же снижения разрешенной скорости для "шипованных" машин Старовойтов заявил, что необходимо определить круг лиц, которые будут за этим следить.

"Я сомневаюсь, что камеры видеофиксации смогут идентифицировать машину с шипами или машину без шипов. С точки зрения самой идеи, а идея заключается в том, что при торможении с шипами тормозной путь будет дольше. Идея хороша, но не понимаю, как ловить", – отметил депутат.

Ранее сообщалось о том, что в России могут ввести ограничения на использование шипованной резины. Также предлагалось штрафовать российских автомобилистов за нарушения правил использования шипованной резины и вернуть требование использования опознавательного знака "Ш" ("Шипы") на транспортном средстве.