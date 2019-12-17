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Авто

17 декабря, 20:52

Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

транспорт авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал четыре основные ошибки водителей при прогреве автомобиля в зимний период.

В зимнее время года автомобилистам не рекомендуют для быстрого оттаивания транспортного средства от снега поливать его горячей водой. Это может привести к появлению трещин на лобовом стекле, отмечает эксперт.

Также не стоит поливать лобовое стекло незамерзающей жидкостью. По словам Милешкина, такая жидкость сразу же "схватится", оставив на стекле ледяные узоры. Автолюбителям советуют не забывать и о том, что перед пуском двигателя при обмерзшем стекле необходимо выключать дворники.

Автор также рекомендовал не использовать дворники при небольших оттаявших участках на стекле. Он пояснил, что в данном случае резинки очистителей не справятся со льдом, поэтому есть риск их сверхбыстрого износа.

Ранее автоэксперты назвали причины, влияющие на проблемы с зимней резиной. Так, шипованная резина может испортиться при пробуксовке на старте или при разгоне на льду или асфальте. Эксперты советуют разгоняться плавно и по возможности избегать любого скольжения. К негативным факторам также относится парковка на асфальте – если рулить на месте, то шипы могут выпадать.

Кроме того, железное покрытие можно повредить, если не поддерживать в шинах необходимый уровень давления. Наконец лишиться шипов автомобилисты могут из-за перегрева покрышек. Именно поэтому абсолютно точно нельзя использовать специализированную резину в теплый сезон.

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