МВД России предлагает ввести запрет на езду зимой на летней резине

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МВД России предлагает запретить автомобилистам ездить на летней резине в зимний период, с декабря по февраль. Об этом сообщает "Газета.ру".

Проект постановления правительства уже разработали. В документе указано, что без зимних шин нельзя будет использовать транспортные средства категорий М1 и N1 (это легковые машины до 8 мест и грузовые машины соответственно).

Помимо этого, постановление дополнено симметричным запретом – то есть летом нельзя будет пользоваться автомобилем с противоскользящими шипами. За несезонную резину могут ввести штраф в размере до 500 рублей.

МВД также выступило с запретами на тонировку, поездками со сломанными либо потертыми ремнями безопасности, без подушек безопасности или с ними, но неисправными.

Окончательно сроки, определяющие летний и зимний периоды, пока не определены и могут быть изменены в ходе обсуждения законопроекта.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2021 года в России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. В частности, будет отменено испытание на специально огороженной площадке.

