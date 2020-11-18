Глава Стройкомплекса рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За прошедшие 10 лет столица совершила настоящий прорыв в развитии транспортной системы. Об этом сообщили в пресс-службе Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"Стройкомплекс Москвы продолжает активное развитие транспортного каркаса столицы. Только с начала этого года мы построили 15,6 километра линий и шесть новых станций метро", – заявил он.

По словам Бочкарева, до конца 2020 года в столице планируется ввести еще три станции. Кроме того, к 2023 году может быть завершено соединение Большой кольцевой линии. Он отметил, что с 2011 года в Москве вводится в строй ежегодно не менее 100 километров новых дорог. Непосредственно в 2020 году этот показатель достиг 103 километров, помимо этого, были возведены 23 искусственных сооружения и оборудованы 17 пешеходных переходов.

Руководитель Стройкомплекса рассказал, что Сергей Собянин поставил перед ведомством задачу провести интеграцию всех видов транспортных сетей в единую систему и решить накопившиеся в предыдущие десятилетия проблемы.

"С 2011 года модернизацию получили 15 вылетных магистралей города – важнейших дорожных артерий, и 17 клеверных развязок МКАД, которые поехали быстрее за счет организации движения по направленным съездам", – заявил Бочкарев.

Заммэра назвал важным фактором для транспортной системы Москвы завершение системы хордовых магистралей. Он оценил ее нынешнюю готовность в 72%.

Бочкарев также рассказал о предстоящих работах над последним участком Северо-Восточной хорды (СВХ), связывающего Открытое и Ярославское шоссе. Трасса пройдет в полосе отвода железнодорожных путей Московского центрального кольца (МЦК), на участках, которые не относятся к природоохранным территориям.

Ожидается, что новая магистраль позволит перераспределить автомобильные потоки на северо-востоке Москвы, а также снимет часть нагрузки с вылетных магистралей – Ярославского шоссе, Дмитровского шоссе, Щелковского шоссе, шоссе Энтузиастов. Дорога между северными и восточными районами столицы ускорится, автомобилисты смогут сэкономить порядка 40 минут.

Помимо Ярославского и Открытого шоссе, СВХ соединит федеральную трассу Москва – Санкт-Петербург и перспективную трассу Москва – Нижний Новгород – Казань, а также позволит создать дополнительные выезды на них.

Как сообщалось ранее, на строящихся участках Северо-Восточной хорды установят 16 искусственных сооружений. Вдоль трассы будет высажено 1 850 деревьев и 9 980 кустарников, в том числе в виде двухрядной живой изгороди. Планируется на отдельных участках разместить шумозащитные экраны и создать пешеходный переход для доступа горожан в "Суперпарк Яуза".

