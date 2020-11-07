Пятую часть Юго-Восточной хорды проведут по искусственным сооружениям – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пятая часть Юго-Восточной хорды будет проведена по искусственным сооружениям, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.

Он пояснил, что часть ЮВХ пройдет по эстакадам, мостам и тоннелям. Также Бочкарев подчеркнул, что Юго-Восточная хорда является одним из самых сложных объектов дорожной инфраструктуры в городе.

Протяженность ЮВХ составит 101 километр, рассказал Бочкарев. Для того, чтобы вписать хорду в застройку, необходимо возвести 59 искусственных сооружений.

Заммэра сообщил, что сложность объекта связана не только с этим. Также перед специалистами стояла задача возведения участков таким образом, чтобы движение на работающих автомагистралях не приостанавливалось. Кроме того, поясняется, что плотность застройки и наличие геологических особенностей потребовали от инженеров применения нестандартных решений.

Ранее Сергей Собянин заявил о том, что специалисты уже построили Юго-Восточную хорду (ЮВХ) на одну треть.