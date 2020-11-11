16 искусственных объектов появятся на строящихся участках СВХ

16:39
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На строящихся участках Северо-Восточной хорды (СВХ) установят 16 искусственных сооружений. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента строительства.
"16 искусственных сооружений будет возведено на строящихся участках СВХ от Открытого до Дмитровского шоссе. Протяженность строящихся участков – более 30 километров", – рассказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.
Он уточнил, что при реализации проекта предусмотрено возведение 10 эстакад, 4 мостов и 2 путепроводов через железнодорожные пути Московского центрального кольца.
В пресс-службе также подчеркнули, что на объектах строят путепроводы прямого хода на пересечении с Ярославским шоссе. Также специалисты возводят мосты через реку Лихоборку, реконструируют мост через Яузу, строят путепроводы через МЦК на Сусоколовском шоссе.
"Преимущество строительства хордовых магистралей состоит в том, что они, с одной стороны, выполнят функции вылетных магистралей, обеспечивая выезд автотранспорта за МКАД, минуя центр города. С другой стороны, они перераспределяют транспортные потоки между вылетными магистралями, которые пересекают", – заключил Загрутдинов.
Ранее сообщалось, что в Москве стартовала укладка асфальтобетонного покрытия на путепроводе между Юго-Восточной хордой (ЮВХ) и Третьим транспортным кольцом (ТТК). Длина мостового сооружения составляет 466 метров. Путепровод протянется над железнодорожными путями Курского направления.
"Это наш город": Юго-Восточная хорда построена уже на одну треть
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