16 искусственных объектов появятся на строящихся участках СВХ

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На строящихся участках Северо-Восточной хорды (СВХ) установят 16 искусственных сооружений. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"16 искусственных сооружений будет возведено на строящихся участках СВХ от Открытого до Дмитровского шоссе. Протяженность строящихся участков – более 30 километров", – рассказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что при реализации проекта предусмотрено возведение 10 эстакад, 4 мостов и 2 путепроводов через железнодорожные пути Московского центрального кольца.

В пресс-службе также подчеркнули, что на объектах строят путепроводы прямого хода на пересечении с Ярославским шоссе. Также специалисты возводят мосты через реку Лихоборку, реконструируют мост через Яузу, строят путепроводы через МЦК на Сусоколовском шоссе.

"Преимущество строительства хордовых магистралей состоит в том, что они, с одной стороны, выполнят функции вылетных магистралей, обеспечивая выезд автотранспорта за МКАД, минуя центр города. С другой стороны, они перераспределяют транспортные потоки между вылетными магистралями, которые пересекают", – заключил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовала укладка асфальтобетонного покрытия на путепроводе между Юго-Восточной хордой (ЮВХ) и Третьим транспортным кольцом (ТТК). Длина мостового сооружения составляет 466 метров. Путепровод протянется над железнодорожными путями Курского направления.

