В Москве началась укладка асфальта на путепроводе между Юго-Восточной хордой и ТТК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве стартовала укладка асфальтобетонного покрытия на путепроводе между Юго-Восточной хордой (ЮВХ) и Третьим транспортным кольцом (ТТК). Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства города.

Отмечается, что длина мостового сооружения составляет 466 метров. Путепровод протянется над железнодорожными путями Курского направления.

"Параллельно строители ведут монтаж барьерных ограждений. Кроме этого, завершено бетонирование подпорных стен со стороны Новохохловской улицы, ведется засыпка подъездов к эстакаде", – рассказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что в рамках строительных работ в жилой зоне будут вынужденно возведены 59 искусственных сооружений: тоннели, эстакады и другие объекты. При этом на время строительства движение городских магистралей прекращаться не будет. Кроме этого, для реализации проекта специалисты произведут реконструкцию транспортной развязки на Новохохловской улице.

Загрутдинов подчеркнул, что Юго-Восточная хорда протяженностью 36 километров от ТТК до Рязанского проспекта должна быть построена в 2021 году. В настоящее время готовность объекта составляет 34 процента. Магистраль протянется от шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД. Суммарно на реализацию проекта будет выделено более 110 миллиардов рублей.

"Ключевым проектом на ближайшие годы остается строительство новых хордовых магистралей – Северо-Восточной (СВХ), Юго-Восточной (ЮВХ) и Южной рокады. Северо-Западная хорда уже готова. Хорды улучшат связанность 73 районов Москвы с суммарным населением около 7 миллионов человек", – подчеркнул глава столичного стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Ранее сообщалось, что пятая часть Юго-Восточной хорды будет проведена по искусственным сооружениям. Часть ЮВХ пройдет по эстакадам, мостам и тоннелям.

