В Москве началась укладка асфальта на путепроводе между Юго-Восточной хордой и ТТК

15:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве стартовала укладка асфальтобетонного покрытия на путепроводе между Юго-Восточной хордой (ЮВХ) и Третьим транспортным кольцом (ТТК). Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства города.
Отмечается, что длина мостового сооружения составляет 466 метров. Путепровод протянется над железнодорожными путями Курского направления.
"Параллельно строители ведут монтаж барьерных ограждений. Кроме этого, завершено бетонирование подпорных стен со стороны Новохохловской улицы, ведется засыпка подъездов к эстакаде", – рассказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.
Уточняется, что в рамках строительных работ в жилой зоне будут вынужденно возведены 59 искусственных сооружений: тоннели, эстакады и другие объекты. При этом на время строительства движение городских магистралей прекращаться не будет. Кроме этого, для реализации проекта специалисты произведут реконструкцию транспортной развязки на Новохохловской улице.
Загрутдинов подчеркнул, что Юго-Восточная хорда протяженностью 36 километров от ТТК до Рязанского проспекта должна быть построена в 2021 году. В настоящее время готовность объекта составляет 34 процента. Магистраль протянется от шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД. Суммарно на реализацию проекта будет выделено более 110 миллиардов рублей.
"Ключевым проектом на ближайшие годы остается строительство новых хордовых магистралей – Северо-Восточной (СВХ), Юго-Восточной (ЮВХ) и Южной рокады. Северо-Западная хорда уже готова. Хорды улучшат связанность 73 районов Москвы с суммарным населением около 7 миллионов человек", – подчеркнул глава столичного стройкомплекса Андрей Бочкарев.
Ранее сообщалось, что пятая часть Юго-Восточной хорды будет проведена по искусственным сооружениям. Часть ЮВХ пройдет по эстакадам, мостам и тоннелям.
Собянин: Юго-Восточная хорда уже построена на одну треть
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: