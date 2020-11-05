Собянин рассказал о ходе строительстве Юго-Восточной хорды

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты уже построили Юго-Восточную хорду (ЮВХ) на одну треть, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра хода строительства участка ЮВХ – от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца.

"Глобальным проектом являются четыре хорды: Северо-Западная хорда построена, Северо-Восточная хорда подстроена на две трети, один из самых молодых проектов – Юго-Восточная хорда, она уже построена на треть. Этот участок, на котором мы находимся, – один из ключевых", – сказал мэр.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, на данный момент готовность участка ЮВХ – от Рязанского проспекта до ТТК – составляет 82%.

Строительные работы планируют завершить в будущем году, но ездить по участку можно будет после открытия съездов на Рязанский проспект, которые строят в составе головного участка ЮВХ – от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

Ранее сообщалось, что развязку на пересечении Юго-Восточной хорды с Волгоградским проспектом построят к концу 2022 года.

Проект предусматривает строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Грайвороновской до Шоссейной улицы, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским проспектом.

Юго-Восточная хорда пройдет через 10 районов, пересечет Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе, улицу Липецкую, Варшавское шоссе, пройдет через 35-й километр МКАД и выйдет на магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.