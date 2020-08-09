Собянин рассказал о строительстве Северо-Восточной хорды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что в Москве на две трети построили Северо-Восточную хорду и Южную рокаду.

"Северо-Восточная хорда, Западная хорда, Южная рокада – это хорды, которые пересекают из конца в конец город, не заходя в центр города, таким образом разгружают центр. Северо-Западная хорда построена, Северо-Восточная построена на две трети, проектируется Юго-Восточная хорда. Южная рокада тоже построена на две трети", – приводит Агентство "Москва" слова мэра.

При этом глава подчеркнул, что в столице активно стоят новые линии метро. Так, тоннелепроходческие щиты работают уже на всех участках Коммунарской линии.

"Первая очередь ее находится уже в достаточно высокой степени готовности. Везде работают тоннелепроходческие щиты. Я думаю, что в начале 2021 года вся проходка до Коммунарки будет сделана", – заключил Собянин.

Ранее мэр отметил, что до конца года в Москве планируется построить еще 10 километров линий метро, 1 депо и 3 станции БКЛ: "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская" и "Электрозаводская".