До конца года в Москве построят три станции БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца года в Москве планируется построить еще 10 километров линий метро, 1 депо и 3 станции БКЛ: "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская" и "Электрозаводская", сообщил Сергей Собянин в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр напомнил, что в текущем году уже ввели больше 14 километров новых линий и 6 станций метро: "Авиамоторная", "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная" и "Лефортово".

По словам Собянин, строители работают очень быстро и при этом делают уникальные вещи. Он привел в пример новый участок Сокольнической линии от "Саларьево" до "Коммунарки".

"Еще за год до строительства мы не предполагали, что в Москве можно реализовать такую технологию: строители проложили метро в створе автомагистрали. На грани технических возможностей и в кратчайшие сроки", – отметил мэр.

Он поблагодарил дорожников и метростроителей за профессионализм.

Три станции БКЛ метро построят в Москве до конца года

Ранее сообщалось, что Бир​юлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро могут запустить до 2027 года. Сейчас ведется работа над проектом.