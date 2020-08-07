Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца 2027 года планируется запуск двух новых радиальных линий столичного метро, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Мы рассматриваем варианты маршрутов и посадки станций Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий, которые планируем построить до 2027 года. Сейчас ведется работа над проектом", – рассказал Бочкарев.

По его словам, Рублево-Архангельская линия протяженностью около 19 километров должна обеспечить транспортное обслуживание в районах Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники, а также застраиваемых территорий Рублево-Архангельского.

Бирюлевский радиус начнется от станции ЗИЛ МЦК, пересечет Большую кольцевую линию на станции "Кленовый бульвар", пройдет через районы Восточное и Западное Бирюлево, Южное Бутово и выйдет в поселение Рязановское.

Ранее сообщалось, что Коммунарская линия метро заработает в 2023 году. Новая линия будет одной из самых длинных в столице. Протяженность составит 40 километров.