12:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
До конца 2027 года планируется запуск двух новых радиальных линий столичного метро, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Мы рассматриваем варианты маршрутов и посадки станций Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий, которые планируем построить до 2027 года. Сейчас ведется работа над проектом", – рассказал Бочкарев.
По его словам, Рублево-Архангельская линия протяженностью около 19 километров должна обеспечить транспортное обслуживание в районах Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники, а также застраиваемых территорий Рублево-Архангельского.
Бирюлевский радиус начнется от станции ЗИЛ МЦК, пересечет Большую кольцевую линию на станции "Кленовый бульвар", пройдет через районы Восточное и Западное Бирюлево, Южное Бутово и выйдет в поселение Рязановское.
Ранее сообщалось, что Коммунарская линия метро заработает в 2023 году. Новая линия будет одной из самых длинных в столице. Протяженность составит 40 километров.
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