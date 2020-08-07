Участок Сокольнической линии метро закроют с 7 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Участок Сокольнической линии метро закроют с 7 по 11 августа, сообщает пресс-служба метрополитена.

Речь идет о станциях "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Движение закроют с 7 августа 23:00. Возобновится работа метрополитена на данном участке с 5:30 11 августа. Это связано с завершением работ по прокладке бесстыкового пути на этом участке линии.

В связи с этим на данном участке будут работать компенсационные автобусы КМ. Они будут курсировать по маршруту закрытого участка метро каждый день до 2:00. Сообщается, то на станции "Ольховая" остановка КМ будет осуществляться только на маршруте в сторону "Коммунарки".

Кроме того, москвичам предлагается воспользоваться маршрутами наземного общественного транспорта, протянутыми между станцией "Теплый Стан" и закрытыми остановочными пунктами "Ольховая" и "Коммунарка".

До 19 августа перечисленные станции метро работают в особом режиме. Так, в некоторые дни остановочные пункты будут недоступны полностью. В остальное время поезда будут курсировать по данному маршруту до 23:00.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Университет Дружбы Народов". Он сообщил о высоком уровне готовности Коммунарской линии метро. Глава города сообщил, что проходческие работы на участке будут завершены в начале 2021 года. По словам Собянина, полностью Коммунарская линия будет введена в эксплуатацию в 2023 году.