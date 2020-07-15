Завершена проходка второго тоннеля на Коммунарской линии метро

14:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев объявил, что в столице завершена проходка второго тоннеля Коммунарской линии метро.
"Закончена проходка левого перегонного тоннеля между строящимися станциями "Славянский мир" и "Улица Генерала Тюленева" протяженностью 805 метров, работы вел тоннелепроходческий механизированный комплекс "Полина". Трасса тоннеля пролегла на глубине 13–19 метров", – заявил специалист.
По словам Бочкарева, на Коммунарском направлении сейчас работают 6 тоннелепроходческих комплексов. ТПМК "Светлана" и "Елена" задействованы на участке между "Университетом Дружбы Народов" и "Улицей Новаторов", комплексы "Виктория" и "Ольга" соединяют "Улицу Генерала Тюленева" и "Университет Дружбы Народов", а на отрезке от станции "Мамыри" до "Славянского мира" работают "Мария" и "Галина".
Как рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, на минувшей неделе был полностью пройден первый перегон между "Славянским миром" и "Улицей Генерала Тюленева".
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Мамыри" будущей Коммунарской линии метро в начале июля. Градоначальник напомнил, что это радиальное направление станет самым длинным в Московском метрополитене.
Строительство Коммунарской линии началось в 2018 году. Сейчас идет сооружение двух первых участков от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка". Общая длина этих участков составляет 15,7 километра с семью станциями: "Улица Новаторов", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Без названия" и "Коммунарка".
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