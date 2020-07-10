Завершена проходка правого тоннеля между двумя станциями на Коммунарской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты завершили проходку правого перегонного тоннеля между станциями "Славянский мир" и "Улица Генерала Тюленева" на строящейся Коммунарской линии метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Дарья" возвел правый тоннель длиной 826 метров на глубине порядка 13–19 метров в легких глинах и тяжелых суглинках с прослойками гравия, дресвы (крупный песок) и щебня", – приводит слова Бочкарева Агентство "Москва".

Он отметил, что трасса тоннеля проходит под МКАД, Троицком лесопарком и нежилой застройкой с большим количеством инженерных коммуникаций.

Вице-мэр также рассказал, что с помощью ТПМК "Полина" строится левый тоннель на этом участке.

Как рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, параллельно со строительством тоннелей специалисты приступили к сооружению будущих станций.

Ранее Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Мамыри" будущей Коммунарской линии метро. По словам градоначальника, Коммунарская линия станет самым длинным радиальным направлением столичной подземки.

Коммунарская линия метро пройдет от станции МЦК Крымская до города Троицка, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей ТиНАО. Юго-Западный административный округ получит еще одну линию метро. В общей сложности в зоне притяжения Коммунарской линии метро проживает более миллиона человек, работают либо учатся еще несколько сотен тысяч человек.

Строительство Коммунарской линии началось в 2018 году. Сейчас идет сооружение двух первых участков от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка". Общая длина этих участков составляет 15,7 километра с семью станциями: "Улица Новаторов", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Без названия" и "Коммунарка".

