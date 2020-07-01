13:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Мамыри" будущей Коммунарской линии метро. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Активно ведем строительство самой большой ветки метро в Москве за всю ее историю (36 километров) – от станции "Улица Новаторов" до Троицка. Первая очередь – от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" – находится вся в строительстве. Вторая часть до Троицка – оформляется градостроительная документация", – сказал Собянин.
Мэр города отметил, что участок от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" со станцией "Мамыри" планируют построить к 2023 году. В настоящее время специалисты проводят земляные и монолитные работы, они выполнены на 65% и 10%. Ограждающие конструкции котлована возведены на 67%.
Будущая станция находится в поселении Сосенское вдоль Калужского шоссе на пересечении с улицей Адмирала Корнилова. Ожидается, что на базе станции появится транспортно-пересадочный узел (ТПУ), в рамках которого планируют построить жилые здания и соцобъекты. Планируется, что ТПУ будут пользоваться не менее 20,4 тысячи пассажиров в час пик и 170 тысяч в сутки.
Коммунарская линия метро пройдет от станции МЦК Крымская до города Троицк, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей ТиНАО. Юго-Западный административный округ получит еще одну линию метро. В общей сложности в зоне притяжения Коммунарской линии метро проживает более миллиона человек, работают либо учатся еще несколько сотен тысяч человек.
Строительство Коммунарской линии началось в 2018 году. Сейчас идет сооружение двух первых участков от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка". Общая длина этих участков составляет 15,7 километра с семью станциями: "Улица Новаторов", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Без названия" и "Коммунарка".
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