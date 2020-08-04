В продаже появились карты "Тройка" с оформлением в честь форума "Армия-2020"

Фото: Дептранс Москвы
Карты "Тройка" и проездные билеты "Единый" с оформлением в честь военно-технического форума "Армия-2020" появились в продаже в кассах столичного метро, сообщает в Telegram-канале пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
"Новой серией проездных мы хотим привлечь внимание наших пассажиров к лучшим достижениям научного-технического прогресса в области военной техники", – говорится в сообщении.
Тираж тематических проездных билетов "Единый" составил 400 тысяч штук, карт "Тройка" – 10 тысяч.
Ранее Московский метрополитен выпустил тематические карты "Тройка" и билеты "Единый" в честь 90-летия ВДВ. Карты можно приобрести в кассах и автоматах столичной подземки.
Также в Москве стартовал проект "Карта "Тройка": новые достопримечательности Москвы". На проездные карты нанесут районные центры притяжения, нарисованные местными жителями.
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