К 90-летнему юбилею ВДВ выпущены тематические карты "Тройка" и билеты "Единый"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В честь 90-летия ВДВ Московский метрополитен выпустил тематические карты "Тройка" и билеты "Единый", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

"Специальной серией проездных мы хотим отдать дань уважения десантникам, солдатам и всем, кто стоит на страже и защите нашей страны", – говорится в сообщении.

Карты можно приобрести в кассах и автоматах столичной подземки.

Ранее стало известно, что в Москве стартует проект "Карта "Тройка": новые достопримечательности Москвы". На проездные карты нанесут районные центры притяжения, нарисованные местными жителями.