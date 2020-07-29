Москвичи подарили более 2,5 тыс поездок на транспорте нуждающимся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Жители Москвы подарили более 2,5 тысячи отложенных поездок на городском транспорте в рамках акции "Мечта Сони Рыбиной". Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Благотворительный флешмоб был назван в честь девочки по имени Соня Рыбина, которая умерла в 10 лет от онкологического заболевания. Ребенок мечтал о бесплатном проезде в транспорте для всех желающих.
Родители Сони и благотворительные фонды организовали акцию в Санкт-Петербурге, где жила девочка. Затем ее повторили в Москве.
"Мы очень благодарны вам за поддержку наших акций. Хочу рассказать вам о результатах. В рамках флешмоба "Мечта Сони Рыбиной" больше чем на 2 500 карт наши пассажиры записали отложенные поездки, а 1 143 карты забрали те, кто нуждался в бесплатном проезде", – рассказала пресс-секретарь Дептранса Алена Еремина.
Еще одна акция ведомства получила название "Двери не закрываются". Она посвящена поиску дома для животных. По словам Ереминой, уже 948 человек посмотрели профили питомцев, 60 сделали пожертвования, а 8 человек заполнили анкеты, чтобы забрать животное домой.
В начале недели стало известно, что в Москве стартует проект "Карта "Тройка": новые достопримечательности Москвы". На проездные карты нанесут районные центры притяжения, нарисованные местными жителями.
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