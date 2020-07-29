"Тройку" с изображением советских танков продают в сувенирных магазинах метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На информационных стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах метро в продаже появились карты "Тройка" с изображением советских танков, сообщает пресс-служба столичной подземки.
До сих пор такие карты можно было купить только в интернет-магазине метрополитена по адресу shop.mosmetro.ru. Сейчас для покупателей доступно 10 вариантов "Тройки" с изображениями советских танков и краткой исторической справкой о каждом из них. Тираж каждой – 10 тысяч экземпляров.
Помимо этого, на станциях метро, информационных стойках и в сувенирных магазинах метро разместили 300 плакатов, посвященных тематическим "Тройкам".
Ранее сообщалось, что в московском метро до конца года появится возможность оплачивать проезд с помощью виртуальной версии "Тройки". Стоимость проезда будет такой же.
Таким образом, пассажиру не потребуется носить отдельный билет – достаточно гаджета. При онлайн-пополнении виртуальную "Тройку" не понадобится активировать у желтых турникетов.
Карту "Тройка" персонализируют в приложении "Метро Москвы" до конца года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: