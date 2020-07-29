"Тройку" с изображением советских танков продают в сувенирных магазинах метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На информационных стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах метро в продаже появились карты "Тройка" с изображением советских танков, сообщает пресс-служба столичной подземки.

До сих пор такие карты можно было купить только в интернет-магазине метрополитена по адресу shop.mosmetro.ru. Сейчас для покупателей доступно 10 вариантов "Тройки" с изображениями советских танков и краткой исторической справкой о каждом из них. Тираж каждой – 10 тысяч экземпляров.

Помимо этого, на станциях метро, информационных стойках и в сувенирных магазинах метро разместили 300 плакатов, посвященных тематическим "Тройкам".

Ранее сообщалось, что в московском метро до конца года появится возможность оплачивать проезд с помощью виртуальной версии "Тройки". Стоимость проезда будет такой же.

Таким образом, пассажиру не потребуется носить отдельный билет – достаточно гаджета. При онлайн-пополнении виртуальную "Тройку" не понадобится активировать у желтых турникетов.