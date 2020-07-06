Москвичи смогут оплатить проезд в метро другому человеку в рамках благотворительности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи смогут оплатить проезд в подземке другому человеку в рамках благотворительного марафона. Об этом рассказали представители департамента транспорта города.

В этом году День московского транспорта организуют в непривычном формате.

"Вместо праздника транспортный комплекс столицы организует благотворительный марафон "От всего сердца". Акция – флешмоб "Мечта Сони Рыбиной". Он посвящен девочке из Петербурга, которая мечтала, чтобы каждый человек мог ездить по городу свободно, даже если у него нет денег на проезд", – говорится в сообщении.

Девочка до этого предложила расклеивать на автобусных остановках объявления с монетками, которые могут выручить людей в сложной ситуации.

Известно, что Соня умерла от рака в 10 лет, после чего ее родители и благотворительный фонд запустили акцию в Санкт-Петербурге. В результате ее поддержат и в столице.

Так, каждый сможет сделать доброе дело. Для этого потребуется пополнить в кассе метро подвешенную карту "Тройка". В итоге, если у пассажира не будет денег на проезд, у него будет возможность обратиться за проездным в кассу.

"Часть этих карт, пополненных сотрудниками транспортного комплекса, отправятся в детские дома, откуда дети часто приезжают в столицу на экскурсии", – отмечается в сообщении.

Кроме того, с 6 июля во всех подразделениях московского транспорта для сотрудников организовали мобильные станции переливания крови.

"Пандемия показала много важных вещей: какая героическая профессия врач, как много людей готовы быть волонтерами и насколько важно для каждого из нас совершать добрые поступки", – приводится в сообщении заявление заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ранее говорилось, что акцию "Пожалуйста, дышите!" сделали бессрочной. Москва стала лидером по количеству присланных историй о медработниках.