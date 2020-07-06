Москвичи смогут оплатить проезд в метро другому человеку в рамках благотворительности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москвичи смогут оплатить проезд в подземке другому человеку в рамках благотворительного марафона. Об этом рассказали представители департамента транспорта города.
В этом году День московского транспорта организуют в непривычном формате.
"Вместо праздника транспортный комплекс столицы организует благотворительный марафон "От всего сердца". Акция – флешмоб "Мечта Сони Рыбиной". Он посвящен девочке из Петербурга, которая мечтала, чтобы каждый человек мог ездить по городу свободно, даже если у него нет денег на проезд", – говорится в сообщении.
Девочка до этого предложила расклеивать на автобусных остановках объявления с монетками, которые могут выручить людей в сложной ситуации.
Известно, что Соня умерла от рака в 10 лет, после чего ее родители и благотворительный фонд запустили акцию в Санкт-Петербурге. В результате ее поддержат и в столице.
Так, каждый сможет сделать доброе дело. Для этого потребуется пополнить в кассе метро подвешенную карту "Тройка". В итоге, если у пассажира не будет денег на проезд, у него будет возможность обратиться за проездным в кассу.
"Часть этих карт, пополненных сотрудниками транспортного комплекса, отправятся в детские дома, откуда дети часто приезжают в столицу на экскурсии", – отмечается в сообщении.
Кроме того, с 6 июля во всех подразделениях московского транспорта для сотрудников организовали мобильные станции переливания крови.
"Пандемия показала много важных вещей: какая героическая профессия врач, как много людей готовы быть волонтерами и насколько важно для каждого из нас совершать добрые поступки", – приводится в сообщении заявление заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Ранее говорилось, что акцию "Пожалуйста, дышите!" сделали бессрочной. Москва стала лидером по количеству присланных историй о медработниках.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: