Акцию "Пожалуйста, дышите!" сделали бессрочной

Видео: breathe.ria.ru
"Значимость профессии медика не зависит от начала и окончания пандемий, поэтому мы считаем правильным не ограничивать сроки нашей акции "Пожалуйста, дышите!" датами", – отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Акцию запустили в конце мая на сайте РИА Новости. Портал публикует истории о врачах, медицинских работниках, сотрудниках больниц и госпиталей, а также волонтерах по всей России.
Москва стала лидером по количеству присланных историй о медработниках. Таких историй набралось уже около 100. В частности, на сайте опубликована история от пожилой семейной пары об участковом враче больницы № 13 Ларисе Плетневой.
Горожане рассказали, что врач в начале мае определила у них двухстороннее воспаление легких, после чего они получили квалифицированную оперативную помощь.
"Мужа поместили в стационар (поражение 75% легких), меня оставили дома (состояние средней тяжести). Я уверена, что Лариса Валерьевна спасла наши жизни! Она показала свой высокий профессионализм и большую душевную отзывчивость! Мы и сейчас находимся под ее надежным и грамотным наблюдением!" – рассказала женщина.
Истории-благодарности публикуют граждане со всех уголков страны. Истории появляются на сайте в течение трех рабочих дней. С правилами акции "Пожалуйста, дышите!" можно ознакомиться по ссылке.
Акция организована МИА "Россия сегодня", она проходит при поддержке министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения города Москвы, ВОД "Волонтеры-медики", Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайта стопкоронавирус.рф.
Генеральным партнером акции стала ВГТРК. Акцию уже поддержали благотворительный фонд "Система", телеканал Москва 24, ИД "Аргументы и факты", коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал News.ru.
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