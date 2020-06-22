Эпидемия стала стимулом для выбора медицинской профессии тысячами молодых людей – депутат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Картавцева заявила, что борьба с распространением COVID-19 стала еще одним стимулом для выбора медицинской профессии тысячами молодых людей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Нынешняя эпидемия стала не просто испытанием на прочность для отечественной медицины и всей системы здравоохранения, но и дополнительным стимулом для выбора профессии тысяч молодых людей. И это, наверное, самая высокая оценка труда врачей, которая только может быть", – отметила депутат.

Она рассказала, что в медицинских классах в столичных школах, которые работают при поддержке МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова и городских учреждений здравоохранения, за последние годы вдвое выросло число учеников. Они функционируют на базе 71 школы.

Депутат рассказала, что микробиологию, биохимию, анатомию и нанотехнологии изучают свыше 4,2 тысячи старшеклассников. По ее словам, по профессиональным программам в медицинских колледжах проходят обучение около 2,5 тысячи школьников.

Она добавила, что традицию праздновать День медицинского работника, который отмечали накануне, ввели еще в Советском Союзе. По ее словам, к этому дню было приурочено немало событий и активностей.

"Накануне главную медицинскую премию страны – "Призвание" – вручили лучшим врачам России, лауреатами ее стали профессора и научные коллективы, ветераны и команды специалистов санитарных служб, руководители департаментов и врачи скорой помощи", – отметила Картавцева.

Она добавила, что для медработников всю предыдущую неделю были организованы общественные и публичные акции благодарности. В городе были размещены тематические арт-объекты. На трех медиафасадах транслировались слова благодарности медикам. В метро, на станциях МЦД и МЦК звучали поздравления от артистов и коллег.

"Самым неожиданным и радостным подарком всем российским медикам стало признание профессии молодежью. Значительно выросло число выпускников школ и учеников старших классов, которые выбрали своим профессиональным путем медицину", – заключила парламентарий.

