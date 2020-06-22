Эпидемия стала стимулом для выбора медицинской профессии тысячами молодых людей – депутат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Картавцева заявила, что борьба с распространением COVID-19 стала еще одним стимулом для выбора медицинской профессии тысячами молодых людей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Нынешняя эпидемия стала не просто испытанием на прочность для отечественной медицины и всей системы здравоохранения, но и дополнительным стимулом для выбора профессии тысяч молодых людей. И это, наверное, самая высокая оценка труда врачей, которая только может быть", – отметила депутат.
Она рассказала, что в медицинских классах в столичных школах, которые работают при поддержке МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова и городских учреждений здравоохранения, за последние годы вдвое выросло число учеников. Они функционируют на базе 71 школы.
Депутат рассказала, что микробиологию, биохимию, анатомию и нанотехнологии изучают свыше 4,2 тысячи старшеклассников. По ее словам, по профессиональным программам в медицинских колледжах проходят обучение около 2,5 тысячи школьников.
Она добавила, что традицию праздновать День медицинского работника, который отмечали накануне, ввели еще в Советском Союзе. По ее словам, к этому дню было приурочено немало событий и активностей.
"Накануне главную медицинскую премию страны – "Призвание" – вручили лучшим врачам России, лауреатами ее стали профессора и научные коллективы, ветераны и команды специалистов санитарных служб, руководители департаментов и врачи скорой помощи", – отметила Картавцева.
Она добавила, что для медработников всю предыдущую неделю были организованы общественные и публичные акции благодарности. В городе были размещены тематические арт-объекты. На трех медиафасадах транслировались слова благодарности медикам. В метро, на станциях МЦД и МЦК звучали поздравления от артистов и коллег.
"Самым неожиданным и радостным подарком всем российским медикам стало признание профессии молодежью. Значительно выросло число выпускников школ и учеников старших классов, которые выбрали своим профессиональным путем медицину", – заключила парламентарий.
"Интервью": Ольга Шарапова – о работе медперсонала в период пандемии коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: