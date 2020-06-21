В Москве появились фотовыставки, арт-объекты и поздравления в честь Дня медработника

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Ко Дню медицинского работника в центре столицы появились экспозиции, которые познакомят горожан с трудовыми буднями медиков. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Кроме того, в городе установлены арт-объекты и поздравления с профессиональным праздником.
"Сегодня отмечается День медицинского работника. И в этот праздничный день фотовыставки "Спасибо медработникам" открылись на Тверском, Гоголевском и Чистопрудном бульварах. На снимках – врачи, медсестры, фельдшеры, лаборанты и другие работники московской медицины, которые в последние месяцы нелегкой борьбы с коронавирусом были на передовой", – сообщила Ракова.
Выставки будут открыты месяц. Арт-объекты, посвященные работе медицинских специалистов, можно найти на Останкинской башне, фасаде Смоленского моста, экранах павильона МЦД на площади Киевского вокзала и медиафасаде "ВТБ Арены".
Арт-объекты ко Дню медработника установили на Трубной и Тверской площадях, на Лубянке и в Парке Горького. Их посвятили героической работе врачей. Помимо того, на экспозициях можно узнать интересные факты, связанные со здравоохранением.
Самое высокое поздравление медиков на фасаде Останкинской башни в течение всего дня будет напоминать москвичам о профессиональном празднике врачей.
Ранее Сергей Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за тысячи спасенных жизней.
Собянин отметил профессионализм медиков в период пандемии COVID-19
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