В Москве появились фотовыставки, арт-объекты и поздравления в честь Дня медработника

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Ко Дню медицинского работника в центре столицы появились экспозиции, которые познакомят горожан с трудовыми буднями медиков. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кроме того, в городе установлены арт-объекты и поздравления с профессиональным праздником.

"Сегодня отмечается День медицинского работника. И в этот праздничный день фотовыставки "Спасибо медработникам" открылись на Тверском, Гоголевском и Чистопрудном бульварах. На снимках – врачи, медсестры, фельдшеры, лаборанты и другие работники московской медицины, которые в последние месяцы нелегкой борьбы с коронавирусом были на передовой", – сообщила Ракова.

Выставки будут открыты месяц. Арт-объекты, посвященные работе медицинских специалистов, можно найти на Останкинской башне, фасаде Смоленского моста, экранах павильона МЦД на площади Киевского вокзала и медиафасаде "ВТБ Арены".

Арт-объекты ко Дню медработника установили на Трубной и Тверской площадях, на Лубянке и в Парке Горького. Их посвятили героической работе врачей. Помимо того, на экспозициях можно узнать интересные факты, связанные со здравоохранением.

Самое высокое поздравление медиков на фасаде Останкинской башни в течение всего дня будет напоминать москвичам о профессиональном празднике врачей.

Ранее Сергей Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за тысячи спасенных жизней.