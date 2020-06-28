Решение о снятии ограничений в Москве из-за COVID-19 было своевременным – Собянин

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин заявил, что решение о снятии ограничений, введенных в Москве в связи с пандемией коронавируса, было своевременным. Об этом мэр сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Многие даже потирали ручки: смотрите, преждевременно вы это сделали, не надо было этого делать, сейчас ужасное что-то будет. Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики, прошли ситуации, когда было крайне опасно, что опять взлетит наверх", – отметил Собянин.

Он добавил, что за последнюю неделю наблюдается уменьшение количества выявленных случаев коронавируса. Мэр добавил, что также снижается число госпитализированных и тяжелых пациентов на ИВЛ.

Ранее Собянин призвал москвичей привыкать к обычной жизни после снятия ограничений, соблюдая при этом все меры санитарной безопасности. Он признал, что многим гражданам сейчас кажется непривычным и рискованным возвращаться к жизни до пандемии, однако, по его словам, "все равно надо привыкать к нормальной жизни".

За прошедшие сутки в России зафиксировали 6 852 новых случая коронавирусной инфекции. На Москву приходится 750 выявленных случаев, на Московскую область – 366.

Общая численность пациентов с COVID-19 за все время в РФ составила 627 646 человек. 393 352 пациента излечились после прохождения курса лечения, 9 200 человек стали жертвами коронавируса.

