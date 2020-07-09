На фиолетовой линии метро проведут эксперимент по снижению тарифов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На фиолетовой линии метро проведут эксперимент по снижению стоимости поездки утром вне часа пик, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он отметил, что эксперимент состоится в сентябре. Ликсутов подчеркнул, что он не будет обязательным для пассажиров.

"Каждый сам решит, как ему будет удобно, никакой "обязаловки" не будет", – заявил заммэра Москвы.

Он добавил, что в случае успеха пилотного проекта его могут распространить на другие линии столичного метрополитена.

Ранее в метро появились эксклюзивные карты "Тройка", выпущенные к 85-летию со дня основания подземки. Серия появилась в 10 вариантах оформления. Праздничные "Тройки" можно приобрести в билетных автоматах с 4 июля.

Кроме того, праздничный напиток "Метрокофе", посвященный 85-летию столичного метрополитена, появился в ресторанах Москвы. Он представляет из себя раф-кофе с халвой, который готовится на кокосовом молоке. Его можно будет попробовать до 7 августа.

На Кольцевой линии столичной подземки также появился тематический поезд. Его посвятили фотофестивалю "Московский транспорт". В нем разместили снимки победителей конкурса, которые заняли первое место в 10 различных номинациях.