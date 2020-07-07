В столичных ресторанах появился напиток, посвященный 85-летию метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В столичных ресторанах появился напиток, посвященный 85-летию Московского метрополитена. С 7 июля все желающие могут попробовать "Метрокофе" в сети ресторанов "Кофемания", сообщает пресс-служба столичной подземки.

"В рамках юбилея мы подготовили для наших пассажиров праздничный напиток "Метрокофе". Мы выбрали именно кофе, потому что этот бодрящий напиток как нельзя лучше передает энергию московского метро", – говорится в сообщении.

Как отмечается, при разработке вкуса "Метрокофе" эксперты сделали выбор в пользу раф-кофе с халвой, который готовится на кокосовом молоке. В пресс-службе добавили, что напиток доступен как в общем меню ресторанов, так и навынос. Попробовать "Метрокофе" можно будет до 7 августа включительно.

Ранее Московский метрополитен выпустил эксклюзивные карты "Тройка", посвященные 85-летию столичной подземки. Серия транспортных карт появилась в 10 вариантах праздничного оформления. На картах изображены праздничные логотипы и исторические фотографии метро в первые годы его существования.

15 мая Московский метрополитен отметил 85 лет с момента открытия. Именно в этот день в 1935 году начали работать первые 13 станций. За эти годы подземка разрослась до 15 линий общей протяженностью 780 километров.

На сегодняшний день столичная подземка занимает первое место в Европе по пассажиропотоку и по интенсивности движения среди неавтоматизированных метрополитенов.

