В столичных ресторанах появился напиток, посвященный 85-летию метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена
В столичных ресторанах появился напиток, посвященный 85-летию Московского метрополитена. С 7 июля все желающие могут попробовать "Метрокофе" в сети ресторанов "Кофемания", сообщает пресс-служба столичной подземки.
"В рамках юбилея мы подготовили для наших пассажиров праздничный напиток "Метрокофе". Мы выбрали именно кофе, потому что этот бодрящий напиток как нельзя лучше передает энергию московского метро", – говорится в сообщении.
Как отмечается, при разработке вкуса "Метрокофе" эксперты сделали выбор в пользу раф-кофе с халвой, который готовится на кокосовом молоке. В пресс-службе добавили, что напиток доступен как в общем меню ресторанов, так и навынос. Попробовать "Метрокофе" можно будет до 7 августа включительно.
Ранее Московский метрополитен выпустил эксклюзивные карты "Тройка", посвященные 85-летию столичной подземки. Серия транспортных карт появилась в 10 вариантах праздничного оформления. На картах изображены праздничные логотипы и исторические фотографии метро в первые годы его существования.
15 мая Московский метрополитен отметил 85 лет с момента открытия. Именно в этот день в 1935 году начали работать первые 13 станций. За эти годы подземка разрослась до 15 линий общей протяженностью 780 километров.
На сегодняшний день столичная подземка занимает первое место в Европе по пассажиропотоку и по интенсивности движения среди неавтоматизированных метрополитенов.
Московскому метрополитену исполнилось 85 лет
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