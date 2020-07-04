Метро Москвы выпустило карты "Тройка" к 85-летию подземки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский метрополитен выпустил эксклюзивные карты "Тройка", посвященные 85-летию столичной подземки, сообщает пресс-служба метро.

"В течение всех 85 лет своей работы московское метро надежно, быстро и безопасно доставляло многие поколения жителей и гостей столицы до близких и родных людей, работы, учебы, досуга и отдыха", – заявила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Серия транспортных карт появилась в 10 вариантах праздничного оформления. Купить юбилейные "Тройки" можно в билетных автоматах, начиная с 4 июля.

Каждый вариант карты доступен на одной из 10 линий: Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской, Некрасовской, Кольцевой, Калужско-Рижской, Калининско-Солнцевской, Серпуховско-Тимирязевской, Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой.

На картах изображены праздничные логотипы и исторические фотографии метро в первые годы его существования. Тираж тематических "Троек" составил 70 тысяч экземпляров.

Кроме того, совместно с библиотеками столицы метрополитен выпустил лимитированную серию проездных билетов "Единый" с изображениями 13 русских писателей и поэтов – юбиляров 2020 года.

На тематических билетах изображены Борис Пастернак, Иван Бунин, Александр Блок, Юрий Трифонов, Михаил Шолохов, Антон Чехов, Афанасий Фет, Александр Грин, Александр Куприн, Сергей Есенин, Александр Грибоедов, Константин Симонов и Александр Твардовский.

Такие билеты выпущены общим тиражом в 2,6 миллиона экземпляров. Купить их можно в кассах и билетных автоматах на всех подземки.

Ранее Московский метрополитен запустил интернет-магазин сувениров с символикой столичной подземки. На сайте shop.mosmetro.ru посетителям доступен полный каталог изделий.

В каталоге представлены более 230 единиц сувенирной продукции. Среди них можно найти карты, брелоки и кольца "Тройка", статуэтки, магниты, жетоны, значки и другие изделия. Большинство представленных в каталоге сувениров можно использовать ежедневно.

15 мая Московский метрополитен отметил 85 лет с момента открытия. Именно в этот день в 1935 году начали работать первые 13 станций. За эти годы подземка разрослась до 15 линий общей протяженностью 780 километров.

На сегодняшний день столичная подземка занимает первое место в Европе по пассажиропотоку и по интенсивности движения среди неавтоматизированных метрополитенов. Она входит в топ-10 самых протяженных метрополитенов по всему миру и является первым по соблюдению расписания движения поездов (99,98%).

