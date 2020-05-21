Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московский метрополитен запустил интернет-магазин сувениров с символикой столичной подземки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу транспортной системы.
На сайте shop.mosmetro.ru посетителям будет доступен полный каталог изделий. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что первые 100 покупателей магазина получат специальные подарки от Московского метрополитена.
В каталоге представлены более 230 единиц сувенирной продукции. Среди них можно найти карты, брелоки и кольца "Тройка", а также статуэтки, магниты, жетоны, значки и другие изделия. В пресс-службе столичной подземки отметили, что большинство представленных в каталоге сувениров можно будет использовать ежедневно.
Представители Московского метрополитена сообщили, что открытие интернет-магазина связано с тем, что многие столичные жители, пребывая на самоизоляции, соскучились по подземке.
"Мы понимаем, что в режиме самоизоляции многие горожане скучают по красоте и атмосфере Московского метрополитена. Памятные сувениры могли бы стать для них приятной частичкой метро, однако приобрести их в условиях самоизоляции непросто. Поэтому мы с радостью открываем интернет-магазин сувенирной продукции, чтобы каждый мог стать счастливым обладателем сувенира от московского метро, не выходя из дома", – рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.
В настоящий момент воспользоваться столичной подземкой возможно лишь при наличии индивидуальных средств защиты. 20 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 95% горожан соблюдают масочно-перчаточный режим.
В метро 97% пассажиров носят маски – Дептранс
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: