Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский метрополитен запустил интернет-магазин сувениров с символикой столичной подземки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу транспортной системы.

На сайте shop.mosmetro.ru посетителям будет доступен полный каталог изделий. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что первые 100 покупателей магазина получат специальные подарки от Московского метрополитена.

В каталоге представлены более 230 единиц сувенирной продукции. Среди них можно найти карты, брелоки и кольца "Тройка", а также статуэтки, магниты, жетоны, значки и другие изделия. В пресс-службе столичной подземки отметили, что большинство представленных в каталоге сувениров можно будет использовать ежедневно.

Представители Московского метрополитена сообщили, что открытие интернет-магазина связано с тем, что многие столичные жители, пребывая на самоизоляции, соскучились по подземке.

"Мы понимаем, что в режиме самоизоляции многие горожане скучают по красоте и атмосфере Московского метрополитена. Памятные сувениры могли бы стать для них приятной частичкой метро, однако приобрести их в условиях самоизоляции непросто. Поэтому мы с радостью открываем интернет-магазин сувенирной продукции, чтобы каждый мог стать счастливым обладателем сувенира от московского метро, не выходя из дома", – рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

В настоящий момент воспользоваться столичной подземкой возможно лишь при наличии индивидуальных средств защиты. 20 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 95% горожан соблюдают масочно-перчаточный режим.