Более 95% пассажиров метро соблюдают масочный режим – Собянин

13:31
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 95% пассажиров столичного метрополитена соблюдают масочный и перчаточный режим, в магазинах города этот показатель достигает 93%, сообщил Сергей Собянин в ходе президиума заседания Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
"За последнюю неделю добились того, что 95–98% в метро соблюдают этот режим, 93% соблюдают это в торговле. И это, конечно, хорошая история, когда сами граждане заботятся о том, чтобы защитить себя и окружающих", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".
Мэр отметил, что контроль за соблюдением мер самоизоляции должен быть продолжен.
Ранее Собянин рассказал, что столичным жителям еще долго придется жить в рамках ограничений, принятых в связи с угрозой распространения коронавируса. Мэр призвал жителей соблюдать правила санитарной безопасности, поскольку это позволит как можно быстрее выйти из сложившейся ситуации.
Он также отметил, что совершать прогулки по городу можно будет тогда, когда прирост заболевших коронавирусом перейдет на двух- или трехзначные значения.
Ограничительные меры в Москве были продлены до 31 мая. Они распространяются на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.
Собянин рассказал, когда в Москве разрешат прогулки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: