Более 95% пассажиров метро соблюдают масочный режим – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 95% пассажиров столичного метрополитена соблюдают масочный и перчаточный режим, в магазинах города этот показатель достигает 93%, сообщил Сергей Собянин в ходе президиума заседания Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

"За последнюю неделю добились того, что 95–98% в метро соблюдают этот режим, 93% соблюдают это в торговле. И это, конечно, хорошая история, когда сами граждане заботятся о том, чтобы защитить себя и окружающих", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".

Мэр отметил, что контроль за соблюдением мер самоизоляции должен быть продолжен.

Ранее Собянин рассказал, что столичным жителям еще долго придется жить в рамках ограничений, принятых в связи с угрозой распространения коронавируса. Мэр призвал жителей соблюдать правила санитарной безопасности, поскольку это позволит как можно быстрее выйти из сложившейся ситуации.

Он также отметил, что совершать прогулки по городу можно будет тогда, когда прирост заболевших коронавирусом перейдет на двух- или трехзначные значения.

Ограничительные меры в Москве были продлены до 31 мая. Они распространяются на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.