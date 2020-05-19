Собянин сравнил ограничительные меры в Москве и Китае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин заявил, что введенные в столице ограничения нельзя назвать жесткими, как было в Китае. Об этом мэр города сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Посмотрите на китайцев, на наших соседей: одну из провинций, они обнаружили 45 зараженных коронавирусом и 100 миллионов человек посадили на жесточайший карантин", – заявил Собянин.

Он подчеркнул, что в Москве складывается абсолютно другая ситуация,

"У нас, по сути дела, половина москвичей свободно или более-менее свободно передвигаются, знаете, это такой лайт, это карантином назвать невозможно", – сказал Собянин.

Ограничительные меры в Москве были продлены до 31 мая. Они распространяются на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.

Продолжает работать и система разрешений на передвижение по городу, которая была введена с 15 апреля. Пропуска нужны для поездок на личных машинах и общественном транспорте.

В Москве и области также необходимо использовать индивидуальные средства защиты на объектах торговли или в общественном транспорте. При этом на улице данный режим носит пока рекомендательный характер.

За нарушение предписанного требования гражданину придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, санкция будет наложена также в случае, если москвич будет использовать лишь одно средство индивидуальной защиты.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 4,6 миллиона случаев коронавируса, свыше 311 тысяч человек скончалось. В РФ зафиксирован 299 941 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.

