Московскому метрополитену исполнилось 85 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московскому метрополитену 15 мая исполнилось 85 лет,. В этот день в 1935 году открылись первые 13 станций подземки. Станции заработали на участках от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением до "Смоленской".

За 85 лет в метро появились 15 линий, включая Московское центральное кольцо и монорельс, и 275 станций.

В прошлом году движение запустили по двум новым участкам протяженностью 17,9 километра. Заработали первые четыре станции Некрасовской линии и четыре станции Сокольнической линии.

В этом году для пассажиров планируют открыть еще девять станций. Шесть из них уже работают. Речь идет о станциях второго участка Некрасовской линии и об участке Большой кольцевой линии (БКЛ).

Строительство новых линий продолжится. Ожидается, что самой длинной из них станет Калининско-Солнцевская, которая соединит восточные, центральные и юго-западные районы Москвы. Продлить на север хотят и Люблинско-Дмитровскую линию. Все строительные работы планируется завершить в 2023 году.

Сергей Собянин посетил самое первое в городе электродепо "Северное" в день 85-летия Московского метрополитена и поздравил его коллектив с юбилеем.

Мэр подчеркнул, что на сегодняшний день в метро работают 60 тысяч человек. Он поблагодарил сотрудников подземки за их работу, отметив, что сейчас они работают в условиях пандемии коронавируса.

Сегодня столичная подземка занимает первое место в Европе по пассажиропотоку и по интенсивности движения среди неавтоматизированных метрополитенов. Входит в топ-10 самых протяженных метрополитенов по всему миру и является первым по соблюдению расписания движения поездов (99,98%).