Более 90% москвичей через несколько лет будут жить в радиусе километра от метро – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В ближайшие три-четыре года более 90% жителей столицы будут иметь возможность дойти до станции метро пешком, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что строительство новых станций и линий не прекращалось на период пандемии коронавируса.

"Мы приняли все необходимые меры по защите строителей и выдержали все санитарные нормы. Несмотря на то, что на протяжении нескольких лет наши метростроители держат один из самых высоких темпов работ в мире, перед нами стоит задача ускориться", – приводит слова Бочкарева Агентство "Москва".

По словам вице-мэра, программа строительства метро условно разделена на две части: продление существующих радиальных линий и строительство новых.

"Крупнейшим проектом является строительство БКЛ метро. На сегодня пройдено около 80% всей тоннелей этой линии, развернуты работы на всех будущих станциях", – подчеркнул Бочкарев.

Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что объемы работ по строительству метро в Москве не планируется снижать. Представитель кабмина также отметил, что столица является лидером по этому показателю среди мегаполисов мира.

