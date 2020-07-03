Посвященный фотофестивалю "Московский транспорт" тематический поезд запустили в метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

На Кольцевой линии столичной подземки появился тематический поезд, который посвятили фотофестивалю "Московский транспорт". Данный состав оформили снимками победителей конкурса, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Победу в одноименном конкурсе одержали участники в 10 различных номинациях. Кроме того, в этом составе пассажиры метро найдут интересные факты о каждом виде московского транспорта.

"Московский метрополитен традиционно выпускает тематические составы, посвященные важным событиям. Одним из таких событий стал для нас фотоконкурс "Московский транспорт", участники которого отразили эстетику московского транспорта в своих работах", – рассказала замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Уточняется, что поезд состоит из пяти двухсекционных вагонов. Его запустили 3 июля. При этом церемония награждения победителей конкурса проходила в формате онлайн-трансляции.

Участники конкурса, которые заняли первые места, получили именные стелы, а также безлимитные карты "Тройка" сроком на один год с изображением своей работы. Известно, что в конкурсе приняли участие свыше трех тысяч человек.

Ранее тематический поезд "Путь к Победе" запустили в метро. Проект был подготовлен РВИО совместно с "Активным гражданином".