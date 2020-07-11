Карту "Тройка" персонализируют в приложении "Метро Москвы" до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Транспортную карту "Тройка" персонализируют в приложении "Метро Москвы" до конца текущего года, заявил в эфире телеканала Москва 24 заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы будем делать так, чтобы все изменения, которые происходят в транспортной системе города, можно было отслеживать удобным и привычным для вас образом", – отметил Ликсутов.

В приложении также планируется реализовать возможность покупки любого вида билета пользователями iPhone.

Ранее сообщалось, что в московском метро до конца года появится возможность оплачивать проезд с помощью виртуальной версии "Тройки". Стоимость проезда будет такой же.

Таким образом, пассажиру не потребуется носить отдельный билет – достаточно гаджета. При онлайн-пополнении виртуальную "Тройку" не понадобится активировать у желтых турникетов.

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) оказали помощь более 630 пассажирам Московских центральных диаметров (МЦД).