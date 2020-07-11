Более 630 пассажиров МЦД воспользовались услугами ЦОМП с 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) оказали помощь более 630 пассажирам Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

"С момента запуска МЦД в ЦОМП поступило более 630 заявок по сопровождению инспекторами", – говорится в сообщении.

Как уточняется, движение по двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября 2019 года. В сообщении говорится, что прирост количества заявок с момента запуска МЦД и до введения режима самоизоляции составил около 17%. Обращения поступали как от пассажиров из столицы, так и из Московской области. Пик обращений в ЦОМП пришелся на декабрь 2019 года и февраль 2020 года.

В Дептрансе напомнили, что специалисты ЦОМП бесплатно сопровождают пассажиров по всему маршруту следования.

Ранее на станциях Московских центральных диаметров появились специальные места для встречи пассажиров. Их пометили стикерами. Всего разместили 41 наклейку на 20 станциях МЦД-1 и МЦД-2.

На МЦД-1 стикеры разместили на станциях Савеловская, Беговая, Окружная и еще 15 платформах, а на МЦД-2 – на 12 станциях, среди которых Царицыно, Кубанская, Текстильщики и другие.

Ранее стало известно, что к 2024 году число станций МЦД, с которых можно будет сделать бесплатную пересадку на метро и МЦК, достигнет 24. На данный момент эта услуга доступна на 20 платформах.

