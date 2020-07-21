Благотворительное мероприятие "ГУМ-Мороженое медикам!" прошло в столице

Фото: пресс-служба ГУМ

В Москве состоялось благотворительное мероприятие "ГУМ-Мороженое медикам!", сообщает пресс-служба магазина.

Как отмечается, в этом году День мороженого посвятили медицинским работникам, поскольку они боролись против пандемии коронавируса.

Председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович отметил, что День мороженого традиционно отмечали в центре ГУМа, у фонтана, однако в этом году было принято решение привезти лакомство врачам, медсестрам, медбратьям, фельдшерам, водителям автомобилей скорой помощи.

"К счастью, мы будем теперь уважительно относиться к тем, кто оказался сейчас так важен, – врачам", – отметил Куснирович.

Чтобы не нарушать установленные нормы безопасности, рассказали в пресс-службе, гумовские машины с красочными холодильниками отправились по адресам 35 медицинских учреждений, где лечили пациентов с COVID-19, а также 55 станций скорой помощи столицы.

Медикам доставили более 200 тысяч порций знаменитого гумовского мороженого.

Провожал автомашины в дорогу и народный артист России Олег Меньшиков.

"Чем дальше, тем больше думаешь о врачах и тем больше понимаешь, что мы мало отдаем им должного, а ведь это люди действительно героической профессии. Поэтому акция – очень правильная и нужная", – подчеркнул Меньшиков.

В НИИ имени Склифосовского мороженое встречали врачи и официальные лица Депздрава, в том числе Сергей Петриков и Наталья Дроздова.

Директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что врачи работают 120–121 день с того момента, как был открыт корпус для пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Конечно, тяжело работать в таких условиях, а сегодняшняя акция доставила нам много позитивных эмоций", – поделился впечатлениями Петриков.

Исполняющая обязанности главврача НИИ Склифосовского Наталья Дроздова, в свою очередь, выразила благодарность за праздник, который устроили для врачей.

"Мы очень благодарны, потому что ожидали подарки в виде медицинских масок или защитных костюмов, но подарки в виде мороженого – это та самая человеческая радость, которая придает сил и хорошего настроения", – поделилась Дроздова.

Ранее в России началась акция под названием "Пожалуйста, дышите!". Ее поддержала Российская Премьер-лига. Все игроки российских команд перед матчами 29-го тура национального первенства появляются в футболках с именами и портретами героев акции, среди которых врачи и волонтеры.