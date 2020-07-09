В метро Москвы запустят поезд, посвященный работе врачей в период пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичная подземка запустит состав, который посвятят санитарным службам и врачам города, трудившимся в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала Москва 24.

"Мы бы хотели присоединиться к акции поддержки благодарности врачам, которые работали в этот непростой период", – сообщил он.

По словам Ликсутова, лечившие больных COVID-19 врачи работали в крайне жестких условиях.

"Это дорогого стоит", – обратил внимание заммэра Москвы.

Ранее говорилось, что в Москве появились фотовыставки, арт-объекты и поздравления в честь Дня медработника. Арт-объекты ко Дню медработника установили на Трубной и Тверской площадях, на Лубянке и в Парке Горького.