Истории о медиках прозвучат на матчах чемпионата России по футболу

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Российская премьер-лига решила поддержать всенародную акцию под названием "Пожалуйста, дышите!". В результате перед началом матчей 29-го тура чемпионата России по футболу игроки всех 16 команд РПЛ появятся на поле с именами и портретами героев акции, среди которых врачи и волонтеры.

Уточняется, что спортсмены отметят заслуги и работу санитаров, фельдшеров, медицинских сестер, а также сотрудников бригад "скорой помощи".

"Спорт и здоровье – фактические синонимы. Для нас очень важно, что футбольный мир солидарен с нашей акцией в поддержку медиков, солидарен с теми, кто стоит на страже здоровья всех россиян", – обратил внимание гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, благодаря медицинским специалистам люди смогли вернуться к привычной жизни. "Спасибо всем медикам за их подвиг", – подчеркнул он.

Ранее говорилось, что Москва стала лидером акции "Пожалуйста, дышите". Это истории о врачах, медсестрах, фельдшерах, волонтерах.

Кроме того, акцию сделали бессрочной. Ее запустили в конце мая на сайте РИА Новости.