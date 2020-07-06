Акция "Пожалуйста, дышите" будет бессрочной

Москва стала лидером акции "Пожалуйста, дышите". Это истории о врачах, медсестрах, фельдшерах, волонтерах.

Акция – знак благодарности и желание сохранить память о тех, кто рискует своей жизнью ради спасения других. В столице таких историй уже около 100. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.