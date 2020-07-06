COVID-19 мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Фото: ТАСС/Manuel De Almeida/EPA
Новый тип коронавируса COVID-19 существовал в мире еще задолго до вспышки заболеваемости в Ухане, заявил старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон. Об этом сообщает "Газета.ру".
По его словам, COVID-19 находился в спящем состоянии, а вспышку вызвало стечение природных факторов.
Джефферсон пояснил, что следы коронавирусной инфекции были обнаружены в собранных весной прошлого года сточных водах Барселоны.
"Я думаю, что вирус уже был здесь, и под "здесь" я понимаю "везде", – подчеркнул Джефферсон.
По его словам, следы вируса также были обнаружены в образцах в Турине и Милане, которые были получены в декабре 2019 года. Также он подчеркнул, что вирус не приходит из ниоткуда, он "всегда здесь и иногда что-то активирует его".
Как стало известно ранее, почти 240 ученых из 32 стран призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть свои рекомендации по коронавирусу. Специалисты ожидают, что возможность передачи COVID-19 по воздуху будет учтена.
По данным ВОЗ, COVID-19 распространяется через крупные капли, выделяемые из дыхательных путей больного, например при кашле. Кроме того, они могут распространяться из-за чихания, при общении. Однако теперь исследователи говорят, что новый вирус способен распространяться через мельчайшие частицы, задерживающиеся в воздухе внутри помещений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: