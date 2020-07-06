COVID-19 мог находиться в спящем состоянии по всему миру

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Новый тип коронавируса COVID-19 существовал в мире еще задолго до вспышки заболеваемости в Ухане, заявил старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, COVID-19 находился в спящем состоянии, а вспышку вызвало стечение природных факторов.

Джефферсон пояснил, что следы коронавирусной инфекции были обнаружены в собранных весной прошлого года сточных водах Барселоны.

"Я думаю, что вирус уже был здесь, и под "здесь" я понимаю "везде", – подчеркнул Джефферсон.

По его словам, следы вируса также были обнаружены в образцах в Турине и Милане, которые были получены в декабре 2019 года. Также он подчеркнул, что вирус не приходит из ниоткуда, он "всегда здесь и иногда что-то активирует его".

Как стало известно ранее, почти 240 ученых из 32 стран призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть свои рекомендации по коронавирусу. Специалисты ожидают, что возможность передачи COVID-19 по воздуху будет учтена.

По данным ВОЗ, COVID-19 распространяется через крупные капли, выделяемые из дыхательных путей больного, например при кашле. Кроме того, они могут распространяться из-за чихания, при общении. Однако теперь исследователи говорят, что новый вирус способен распространяться через мельчайшие частицы, задерживающиеся в воздухе внутри помещений.

