"Музыкальный мир понес тяжелейшую утрату". Композитор Клевицкий – о смерти Морриконе

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Первый заместитель председателя Совета Союза композиторов РФ, композитор и дирижер Александр Клевицкий поделился с Москвой 24 воспоминаниями об итальянском композиторе Эннио Морриконе.

"Я могу казать, что я с ним пересекался лично. Поскольку я являюсь художественным руководителем и главным дирижером Академического Большого концертного оркестра имени Силантьева, он дирижировал моим оркестром свои произведения потрясающие. Что тут говорить – великий!" – сказал Клевицкий.

Он признался, что из композиций Морриконе выделяет больше всего музыку для кинофильма "Однажды в Америке". Клевицкий назвал его музыку потрясающей, добавив, что она понятна любому человеку. Он отметил, что, несмотря на итальянские корни, музыку Морриконе можно смело называть интернациональной.

"У него безукоризненные партитуры, очень интересные, поскольку мне самому приходилось его музыку играть и дирижировать. С одной стороны, достаточно большая простота. Свойство гения – просто, но здорово <...> Весь музыкальный мир понес тяжелейшую утрату, потому что это так. Очень жаль", – заключил Клевицкий.

Итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92-м году жизни. По данным СМИ, Морриконе скончался в одной из клиник Рима от последствий падения. Несколько дней назад он сломал бедро.

Эннио Морриконе написал музыку к более чем 500 фильмам, также на его счету более 100 самостоятельных произведений. Композитор получил множество международных призов.

Морриконе является девятикратным лауреатом премии "Давид ди Донателло" за лучшую музыку к различным фильмам, трехкратным лауреатом премии "Золотой глобус", а также двукратным обладателем "Оскара".

На его счету 27 золотых и семь платиновых дисков, а его саундтрек к фильму "Хороший, плохой, злой" (1966) был включен в Зал славы Грэмми.

