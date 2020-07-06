"Огромная утрата для всей мировой культуры". Пианист Мацуев – о смерти Морриконе

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Пианист Денис Мацуев прокомментировал Москве 24 сообщения о смерти итальянского композитора Эннио Морриконе. Он назвал Морриконе абсолютно уникальным человеком с хорошим чувством юмора и простотой в общении.

"Это огромная утрата для всей мировой культуры. Его мелодизм, его неповторимая интонация, его фраза, можно сказать, что это музыка Морриконе. Его музыка – один из самых главных действующих героев всех фильмов, музыку, к которым он писал, и безусловно, когда ты вспоминаешь шедевры Бертолуччи или Тарантино, одно из первых, что приходит в голову, это его музыка", – заявил Мацуев.

Итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92-м году жизни. По данным СМИ, Морриконе скончался в одной из клиник Рима от последствий падения. Несколько дней назад он сломал бедро.

Эннио Морриконе написал музыку к более чем 500 фильмам, также на его счету более 100 самостоятельных произведений. Композитор получил множество международных призов.

Морриконе является девятикратным лауреатом премии "Давид ди Донателло" за лучшую музыку к различным фильмам, трехкратным лауреатом премии "Золотой глобус", а также двукратным обладателем "Оскара".

На его счету 27 золотых и семь платиновых дисков, а его саундтрек к фильму "Хороший, плохой, злой" (1966) был включен в Зал славы Грэмми.

