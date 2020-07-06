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Умер итальянский композитор Эннио Морриконе, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ. Знаменитому музыканту был 91 год.

По данным СМИ, Морриконе скончался в одной из клиник Рима от последствий падения. Несколько дней назад он сломал бедро.

Эннио Морриконе написал музыку к более чем 500 фильмам, также на его счету более 100 самостоятельных произведений.

Композитор получил множество международных призов. Так, Эннио – девятикратный лауреат премии "Давид ди Донателло" за лучшую музыку к различным фильмам, трехкратный лауреат премии "Золотой глобус", двукратный обладатель "Оскара" – за вклад в киноискусство (2007) и лучший саундтрек к фильму "Омерзительная восьмерка" (2016). На счету Морриконе 27 золотых и семь платиновых дисков, а его саундтрек к фильму "Хороший, плохой, злой" (1966) был включен в Зал славы Грэмми.