Эксперты считают, что произойдет резкий рост неплатежей по микрозаймам в России

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Падение доходов россиян на фоне экономического кризиса и ситуации с коронавирусной инфекцией окажет давление на портфели микрофинансовых компаний.
Из обзора рейтингового агентства АКРА следует, что соотечественники станут реже возвращать долги по микрозаймам, передает РБК.
В результате, по словам экспертов, более половины долгов граждан перед МФО могут стать проблемными.
Аналитики предупреждают, что в ближайшие 12 месяцев микрофинансовые компании столкнутся с ростом резервов по проблемным займам.
Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров обратил внимание, что если операционная среда продолжит ухудшаться, то проблемная задолженность может составить более половины совокупного портфеля микрозаймов.
При этом ряд компаний уже готовится к массовым отсрочкам платежей, подчеркнула директор профильной саморегулируемой организации "МиР" Елена Стратьева.
За последние сутки на территории России выявили 440 случаев заражения коронавирусом. Всего в РФ зарегистрировали 2777 эпизодов инфицирования. 190 человек смогли излечиться, в то время как 24 пациента скончались в результате заражения COVID-19.
Ранее были утверждены новые меры антикризисной поддержки бизнеса.
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